Ayesa se posiciona como el mejor proveedor de servicios TI en España

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS)

Ayesa se consolida como el mejor proveedor de servicios tecnológicos de los últimos años en el mercado español. El prestigioso ‘Estudio sobre Sourcing de Servicios de TI’ elaborado por las consultoras Eraneos y Whitelane Research, con las opiniones proporcionadas por más de 300 clientes del sector público y privado, le vuelven a situar en lo más alto de su ranking.

Desde que ambas firman empezaran a publicar este informe independiente en 2014, Ayesa siempre se ha mantenido en los puestos de cabeza, liderándolo 8 de las 12 ediciones. Este año da además un golpe en la mesa, al alcanzar los 89 puntos de satisfacción global, la puntuación más alta registrada por ningún proveedor en todos los años anteriores, y situándose en el ‘Top 5’ de todas las tipologías de servicios analizadas.

El estudio, que ha incluido el análisis a los 34 principales proveedores que dan servicios de TI en España (se analizan más, pero los que no llegan a ocho evaluaciones de contratos no se añaden) sitúa a Ayesa como líder indiscutible en ámbitos como la ‘Entrega de Servicios’ “en plazo, calidad y conocimientos técnicos”; o en ‘Gestión de Cuentas’ “destacando sus equipos de calidad y competentes”. También ocupa la primera posición en Servicios de Seguridad y en Servicios de redes y conectividad.

Rendimiento excepcional

El estudio también califica las capacidades de Ayesa como de “rendimiento excepcional” a sus ‘Servicios de Aplicaciones’, como son el desarrollo y mantenimiento diario de aplicaciones, por ejemplo, mediante DevOps, Scrum o Waterfall; así como a sus ‘Servicios de Infraestructura y en la Nube’, con su mantenimiento diario, integración y soporte de centros de datos, infraestructura gestionada y servicios de IaaS/PaaS, etcétera. Asimismo, el informe destaca la preocupación de Aysea por la ‘Sostenibilidad’ “al utilizar la tecnología de forma sostenible y como vehículo para ser más sostenible, reduciendo la huella medioambiental, las emisiones de carbono, mejorando las credenciales ecológicas, etcétera”; el impulso de la ‘Innovación’ “con nuevas tecnologías y servicios innovadores”; y el ‘Nivel de Precios’ de los servicios de TI proporcionados, “en línea con servicios comparables en el mercado”.

Finalmente, el informe destaca también a Ayesa en ‘IA-IA Gen’ “al maximizar el uso de herramientas de IA e IA-Gen para la mejora y optimización de los servicios prestados”; en

‘Transformación’, “al ser capaz de generar cambios significativos que transforman los negocios” y en ‘Servicios de Puesto de Trabajo’, “con su mantenimiento y asistencia diarios del puesto de trabajo digital, incluidos el soporte in situ o el servicio de asistencia técnica”, en todos ellos también por encima de la media del sector. Ayesa ha sido además uno de los proveedores con más contratos analizados, alcanzando el medio centenar, lo que otorga más valor a su alta puntación alcanzada en la edición de este año.