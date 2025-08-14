El Ayuntamiento vuelve a promocionar la oferta turística de Madrid en la Virtuoso Travel Week, con sede en Las Vegas

Madrid presenta su modelo de turismo sostenible en Virtuoso Travel Week de Las Vegas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área Delegada de Turismo de la capital, con Almudena Maíllo al frente, vuelve a promocionar la oferta turística de Madrid en el considerado el mayor evento de la red global de agencias de viaje de alto impacto, el Virtuoso Travel Week de Las Vegas (Estados Unidos), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta cita reúne a más de 6.000 agentes y proveedores de servicios de turismo premium de todo el mundo. Es una participación enmarcada dentro de 'Madrid Turismo by Ifema', el proyecto conjunto del Consistorio, la Comunidad de Madrid y los recintos feriales.

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento , Almudena Maíllo, ha subrayado que "estar presentes en Virtuoso Travel Week permite posicionar a Madrid como uno de los destinos del turismo de alto impacto".

Para Maíllo, "aquí es donde se generan las grandes oportunidades para captar a un viajero que busca calidad y experiencias únicas y que aporta un alto valor añadido a la ciudad". También ha destacado que "un turista de Virtuoso tiene un gasto medio total de 12.867 euros en Madrid, 3,9 veces más que el turista estándar internacional".

La capital protagonizó ayer el evento 'Under One Sky', una presentación del destino Madrid dirigida a todos los integrantes de esta comunidad de sostenibilidad, en la que resaltó el compromiso de la ciudad con el turismo sostenible y responsable en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Durante la sesión, que ha supuesto una oportunidad para mostrar las novedades de la capital y seguir posicionándola como referente global del turismo de alto impacto, se anunció el desarrollo de un proyecto conjunto entre Madrid y Virtuoso para el desarrollo de un estudio de sostenibilidad.

La delegación madrileña está desarrollando también una completa agenda profesional que incluye cuatro jornadas de workshops con más de un centenar de reuniones preestablecidas con agencias Virtuoso, además de sesiones de formación, desarrollo profesional y conferencias.

El destino Madrid ha contado, por primera vez, con una zona reservada en Virtuoso Travel Week, un punto de encuentro en el que se atiende a los miembros del consorcio, se ofrece información personalizada sobre la capital y se generan nuevas oportunidades de colaboración.

Desde este espacio se está dando a conocer 'Madrid Unique Destination', el Club de Producto de Alto Impacto creado por el Ayuntamiento que agrupa los principales activos madrileños de este segmento para promover la creación de nuevos productos turísticos especializados que eleven la experiencia del visitante en la ciudad.