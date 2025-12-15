El Banco Central de Argentina modificará las bandas de flotación cambiaria a partir de 2026

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei. - Valery Sharifulin / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Argentina ha anunciado la modificación de las bandas de flotación cambiaria a partir del 1 de enero de 2026 y el inicio de un programa de acumulación de reservas internacionales que se sustente en la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios con el fin de consolidar la estabilidad de precios del país.

"Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central de la República Argentina anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario. Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional", informó a través de un comunicado.

A partir de 2026, el techo y suelo de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual. Así, las bandas "seguirán cumpliendo" la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

En paralelo, el programa de acumulación de reservas internacionales es consistente con la estimación del banco central para el crecimiento económico argentino a lo largo del 2026. Su escenario prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PIB para diciembre de ese año que podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares (8.514 millones de euros) sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Dicho programa también será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios, por lo que la cuantía de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

El organismo anticipa "un ciclo de expansión" en la actividad económica y del crédito al sector privado que sea impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo.

Ante este escenario, el banco central abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales y mantendrá "un sesgo contractivo" en la política monetaria para que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda.

Sobre esta cuestión, el organismo asegura que la recuperación de acceso al mercado internacional de capitales por parte del Tesoro para refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera permitirá que las compras de reservas se acumulen en su balance en lugar de ser utilizadas para la cancelación de deudas.