El banco central de México recorta en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Carlos Santiago / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El banco central de México (Banco de México, Banxico) ha decidido disminuir la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 7% como consecuencia de la debilidad de la actividad económica del país.

El organismo ha juzgado "apropiado" continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia por el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía mexicana y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

Desde la pasada decisión sobre política monetaria, en la que el Banxico recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés, el peso mexicano se apreció y la previsión es que en el cuarto trimestre del 2025 "la actividad económica se haya mantenido débil".

De cara a las siguientes reuniones, la Junta de Gobierno del banco central "valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia" tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.

La inflación general aumentó del 3,63% hasta el 3,80% entre la primera quincena de octubre y el mes de noviembre, principalmente por un alza en la inflación de las mercancías no alimenticias.

La autoridad monetaria mexicana ha ajustado al alza los pronósticos de las inflaciones general y subyacente para el cuarto trimestre del 2025 y los siguientes dos como resultado de "una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios", si bien la previsión es que converja a la meta en el tercer trimestre del 2026.

Entre los riesgos más destacados, el banco central indica que los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense "siguen añadiendo incertidumbre a las previsiones" y sus efectos "podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance".