El Banco Mundial prevé que la región de América Latina y el Caribe crezca un 2,3% en 2026 y un 2,6% en 2027

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco Mundial ha pronosticado que los países que conforman América Latina y el Caribe registren un crecimiento económico del 2,3% en 2026 y que esta cifra mejore hasta el 2,6% en 2027 a medida que la demanda nacional y los flujos comerciales se recuperen, según sus últimas estimaciones publicadas este martes.

La economía de esta región creció un 2,2% en 2025, según sus previsiones, derivado de unas tasas de crecimiento del consumo privado y público, además de la inversión, superiores a las estimaciones de junio. "El fortalecimiento de la demanda interna se vio respaldado por un crecimiento de las importaciones que superó las expectativas", esgrime el organismo internacional.

En el Caribe, el crecimiento aumentará respecto al de la región al completo al alcanzar el 5,2% en 2025 y el 6,6% en 2027 impulsado por el auge petrolero que está experimentando Guyana. Si se excluye a este país, gracias al turismo y a los servicios relacionados esta cifra se situaría en un 2,9% y en un 3,7%, respectivamente.

Por otra parte, el crecimiento económico de Centroamérica se mantendrá estable en el 3,6% en 2026 y en el 3,7% en 2027. La previsión es que los flujos de remesas disminuyan, lo que afectará negativamente a la actividad económica.

ARGENTINA LIDERA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La entidad prevé que Argentina lidere el crecimiento económico dentro de la región, si bien espera que se modere hasta el 4% en 2026 y se mantenga en la misma cifra para 2027 en un contexto marcado por la incertidumbre política interna que afectará a la demanda interna.

En el caso de Colombia, país que celebrará sus elecciones presidenciales a finales del mes de mayo, el pronóstico es que su economía crezca un 2,6% en 2026 y un 2,8% en 2027 gracias al consumo resistente y a la recuperación gradual de la inversión privada.

Brasil, otro país de la región que celebrará sus comicios presidenciales en octubre de este año, registrará un crecimiento económico del 2% en 2026 antes de repuntar ligeramente hasta el 2,3% en 2027 como reflejo de los efectos de los elevados tipos de interés, los obstáculos relacionados con el comercio y el incremento de la incertidumbre mundial.

Respecto a este último factor, que afecta en gran medida a México por su relación comercial con Estados Unidos, el Banco Mundial espera que su economía crezca un 1,3% en 2026 y un 1,8% en 2027 a medida que se recupere del aumento de la incertidumbre en materia política comercial y las empresas se adapten al nuevo entorno.

Asimismo, la entidad prevé que Chile se desacelere hasta el 2,2% en 2026 y el 2,1% en 2027 en un momento marcado por la recuperación gradual de la demanda interna a medida que la tasa de política monetaria converja hacia el rango neutral.

En el caso de Perú, se espera que su actividad crezca un 2,5% en 2026 y también en 2027 impulsada por el cobre y la inversión en infraestructura.