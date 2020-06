Banco Santander reconoce una exposición de 490 millones a la aerolínea chilena quebrada Latam

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha reconocido una exposición de 549 millones de dólares (488 millones de euros) a la aerolínea Latam Airlines, un grupo chileno que se declaró en quiebra el pasado 26 de mayo, según un documento remitido por la entidad española al supervisor estadounidense.

El banco presidido por Ana Botín ha señalado que se encuentra entre los principales acreedores sin garantías de Latam, principalmente por el programa de fidelización de viajeros frecuentes que Banco Santander y la compañía ponen a disposición de los clientes a través de las tarjetas de crédito de la entidad, tal y como adelantó 'Expansión'.

En cualquier caso, Banco Santander cree que aún no es necesario reconocer ningún deterioro, si bien ha admitido que estos activos "pueden verse afectados" en el futuro como consecuencia de la declaración de quiebra y que no puede asegurar que el proceso de reestructuración que llevará a cabo la aerolínea no tendrá un efecto material adverso en su negocio.

Latam, la mayor aerolínea de Latinoamérica y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se declararon en bancarrota o concurso de acreedores en un tribunal de Nueva York tras el impacto de la crisis del coronavirus.

La compañía se ha acogido a este proceso para trabajar con acreedores y reducir sus deudas, además de para obtener nuevas vías de financiación. En concreto, buscan herramientas para transformar al grupo "acorde a la nueva realidad", adecuando sus operaciones a la demanda y reorganizando su balances financieros. No obstante, las filiales del grupo continuarán operando durante todo el proceso.

El grupo se ha asegurado el apoyo financiero de sus accionistas, las familias Cuero y Amaro y Qatar Airways, que inyectarán a la compañía 900 millones de dólares (824 millones de euros) de liquidez adicional bajo una estructura de "deudor en posesión".