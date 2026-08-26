Bankinter alcanza los 230.000 clientes en Irlanda y multiplica por trece su cartera de inversión en el país

Archivo - La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, presenta a los medios los resultados de la Entidad en el primer semestre de 2026, en la sede Central de Bankinter, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). Bankinter obtuvo un beneficio neto at - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha superado los 230.000 clientes en Irlanda, siete años después de entrar en un mercado que se ha consolidado como "uno de los principales motores de crecimiento internacional para el Grupo", tal y como ha precisado la entidad financiera.

El banco naranja ha reconocido, al mismo tiempo, alcanzar una cartera de inversión cercana a los 5.200 millones de euros en el país, un 24% superior a la registrada doce meses atrás, y un volumen en depósitos por valor de 100 millones de euros.

De este modo, la cuota de mercado de Bankinter en Irlanda alcanza el 3,6% del volumen total de préstamos concedidos a las familias, mientras que, en el segmento hipotecario, la entidad alcanza una cuota del 3,5%, según ha podido confirmar Europa Press.

La base de clientes de la entidad en Irlanda fue construida inicialmente sobre los negocios de financiación al consumo y tarjetas de crédito a través de la adquisición en 2019 de 'Avantcard', posteriormente denominada 'Avant Money', que por entonces contaba con una cartera de 400 millones de euros.

Posteriormente, la operativa fue ampliada gracias a su actividad hipotecaria, puesta en marcha en 2020, y al desarrollo de nuevas líneas de negocio, como es el caso de la comercialización de depósitos a partir de febrero de este año, lo que ha permitido multiplicar por trece veces su volumen de créditos y préstamos en los últimos siete años.

Por segmentos, de los 5.200 millones de euros que componen la cartera de inversión, más de 4.000 millones corresponden al negocio de préstamos a la vivienda. Por su parte, la financiación al consumo supera los 1.000 millones de euros, con un incremento interanual del 8%. "Estos datos reflejan la buena evolución del negocio crediticio y el éxito de una estrategia basada en una oferta especializada, competitiva e innovadora", ha subrayado la firma dirigida por Gloria Ortiz.

Entre los productos que ofrece en el país, destaca 'One Mortgage', la primera hipoteca a tipo fijo durante toda la vida del préstamo ofrecida en el mercado irlandés, lanzada en 2021. Más adelante, el banco naranja amplió su oferta con 'Flex Mortgage', el único préstamo hipotecario a tipo variable referenciado al Euríbor disponible en Irlanda, así como con soluciones a tipo fijo a largo plazo.

"Estas iniciativas han contribuido a incrementar la competencia en beneficio de las familias irlandesas y han permitido a la entidad consolidar una posición relevante dentro del mercado hipotecario", han resaltado desde la compañía.

En este sentido, Bankinter ha aseverado que el objetivo de la entidad pasa por seguir construyendo una franquicia bancaria sostenible en el largo plazo, combinando una experiencia digital "sencilla e intuitiva" con un servicio de atención al cliente "cercano y especializado".

A su vez, la entidad financiera ha adelantado que la hoja de ruta contempla ampliar la oferta de productos de ahorro y, de cara al futuro, incorporar cuentas corrientes y explorar nuevas oportunidades en áreas como la banca de empresas o los servicios de inversión.

25 MILLONES DE BENEFICIO Y UN ALZA DEL 29% EN LA NUEVA PRODUCCIÓN HIPOTECARIA

El Grupo cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 605 millones de euros, lo que supone un alza del 11,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En su caso, en Irlanda el resultado antes de impuestos fue de 25 millones de euros durante los seis primeros meses del año, un alza interanual del 19%, siendo la geografía con mayor ritmo de crecimiento del Grupo.

Además, el país lidera la nueva producción hipotecaria de Bankinter, que se elevó en un 29% en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Aún así el indicador para el total del Grupo quedó lastrado en un 16% interanual debido a la fuerte caída en España (-34%).

Entre los motivos de los ajustes en la concesión de crédito a la vivienda por países, la consejera delegada del banco naranja reconoció por entonces, la tendencia responde "a una preferencia en la asignación de riesgos por rentabilidad".

Con la vista puesta en la segunda mitad del año, la dirigente avanzó que, previsiblemente, la nueva producción hipotecaria a nivel nacional reducirá su ajuste a la baja en los últimos trimestres, aunque ha matizado que no se deberá a un "aumento en la suscripción", sino a que la base sobre la que se calcula es "más baja".