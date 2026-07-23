Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más

Archivo - La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante una rueda de prensa, en la sede de Bankinter, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 605,23 millones de euros en el conjunto del primer semestre del año, lo que supone un alza del 11,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El Grupo Bankinter cierra el primer semestre del año con unos resultados sólidos, apoyados en el crecimiento de los volúmenes del negocio con clientes, la diversificación de las fuentes de ingresos y una estricta disciplina en la gestión de los costes. El dinamismo comercial en todas las geografías y actividades, junto con una gestión prudente del riesgo y del capital, refuerza la capacidad del Grupo para seguir generando resultados de forma sostenible y creando valor para los accionistas", ha explicado la entidad comandada por Gloria Ortiz.

El margen de intereses durante los seis primeros meses del año registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones de euros, apoyado por un segundo trimestre estanco "especialmente bueno", superior al de los últimos seis trimestres, tal y como ha precisado la entidad financiera. De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 7,26% interanual, hasta los 1.602 millones de euros, impulsado por el buen comportamiento de las comisiones.