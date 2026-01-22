Bankinter gana un récord de 1.090 millones en 2025, un 14,4% más

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). Bankinter Investment, la división de banca de inversión de Bankinter, cerró 2022 con una cartera de 4.000 millones de euros en financiación de proyectos e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior, según ha informado este jueves el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.

Los ingresos totales de la entidad (margen bruto) fueron de 3.047 millones de euros, un 5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se contrajeron un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros