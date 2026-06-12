Barcelona se convierte en la capital iberoamericana de la prevención con PREVENCIA 2026

Archivo - La secretaria de OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, posa para Europa Press, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra los días 15 y 16 de junio en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la décimoquinta edición de PREVENCIA 2026, el principal foro de seguridad y salud en el trabajo del espacio iberoamericano. La ciudad que ha hecho de la innovación y del compromiso social una seña de identidad acoge así un encuentro llamado a marcar la agenda preventiva de la región para los próximos años.

Con más de 500 participantes inscritos y la presencia confirmada de 22 países, el Congreso podrá seguirse en streaming en toda la región iberoamericana, ampliando su alcance a autoridades, instituciones y profesionales de uno y otro lado del Atlántico. La cita reunirá a responsables gubernamentales, organismos técnicos y representantes del diálogo social — organizaciones empresariales y sindicales— en torno a un objetivo compartido: construir una Iberoamérica más preventiva, más segura y más justa.

PREVENCIA 2026 está organizado por la OISS, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Cooperación Española, en una alianza que refrenda la dimensión internacional del evento.

Esta edición afronta un auténtico reto: alinear la prevención de riesgos laborales con los nuevos desafíos del mundo del trabajo. En este marco, la OISS realizará la primera presentación pública de la IV Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) 2026-2030, una hoja de ruta de visión estratégica, elaborada con criterio técnico y orientada a las necesidades reales de los países, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de la región, como avala la participación confirmada de autoridades y actores sociales de todos los ámbitos.