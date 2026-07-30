BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta cifra es en términos corrientes. Si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación de las divisas y se usa un tipo de cambio constante, el alza en el beneficio se reduce al 10%.

"En el primer semestre de 2026 hemos alcanzado unos resultados sobresalientes: el beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros, por primera vez, con un gran dinamismo de la actividad. De hecho, nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020; un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa", ha explicado el consejero delegado del banco vasco, Onur Genç.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y junio fueron de 21.159 millones de euros, un 17,3% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 20,3% interanual, hasta los 15.164 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 14%, hasta los 4.572 millones.