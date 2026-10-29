BBVA gana 9.066 millones de euros hasta septiembre, un 13,6% más

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, lo que supone un alza del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y septiembre alcanzaron los 32.072 millones, un 18,2% más. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) se situaron en 23.243 millones, un 20,8% más.