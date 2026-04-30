BBVA gana casi 3.000 millones de euros en el primer trimestre del año, un 10,8% más

Archivo - Fachada del banco del BBVA en la ciudad del BBVA, a 10 de abril de 2023, en Madrid (España). La Ciudad BBVA es un complejo de siete edificios que alberga la actual sede operativa de la entidad bancaria española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. E - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

BBVA cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación", ha explicado el consejero delegado del banco vasco, Onur Genc.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 10.652 millones de euros, un 14,2% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 17,8%, hasta los 7.537 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 9,5%, hasta los 2.256 millones.