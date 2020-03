Bernanke anticipa una recesión "muy aguda", pero breve, en EEUU

Las políticas monetarias y fiscales no sirven de nada si antes no se resuelve el problema sanitario del Covid-19

Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante la Gran Recesión y responsable de liderar la respuesta del banco central estadounidense a la crisis financiera, ha anticipado que la pandemia de Covid-19 probablemente arrastre a la economía estadounidense a una recesión "muy aguda", aunque ha expresado su confianza en que este periodo de contracción será breve y la economía rebotará con fuerza a continuación.

"Es posible que se produzca una recesión muy aguda, breve, espero que una breve recesión en el próximo trimestre porque todo está cerrando", ha señalado Bernanke en una entrevista con la cadena CNBC, recogida por Europa Press, en la que el ex banquero central ha expresado su confianza en que "si no hay demasiado daño a la fuerza laboral y las empresas durante el periodo de cierre, se pueda producir un rebote con bastante rapidez".

Bernanke, considerado un experto en la Gran Depresión y elogiado por su respuesta a la crisis financiera de 2008, ha advertido de que la actual crisis provocada por la pandemia de coronavirus no es comparable a estos eventos. "Se trata de una especie muy diferente a la de la Gran Depresión", ha afirmado.

En este sentido, el expresidente de la Fed ha explicado que estas crisis pasadas vinieron provocadas por problemas de carácter humano, por 'shocks' monetarios y financieros. "Esta tiene cierto sentido semejante en el pánico y la volatilidad, aunque está mucho más cerca de un desastre natural que de una depresión al estilo de la de 1930", ha apuntado.

De hecho, Bernanke ha destacado más las diferencias entre estas crisis, señalando que la situación actual es casi la opuesta a una crisis financiera, donde los problemas de la banca se contagian a la economía, mientras que ahora son problemas de la economía a causa del coronavirus los que afectan a los bancos.

De este modo, el exbanquero estadounidense ha advertido de que "nada va a funcionar, la Fed no va a ser de ayuda, la política fiscal no va a poder ayudar si antes no lo hacemos bien con la salud pública, si no resolvemos el problema del virus, de la infección, asegurando que el riesgo ha bajado lo suficiente antes de hacer volver a la gente a la línea de fuego".

"Así que creo que lo más importante es la sanidad", ha subrayado Bernanke, para quien si eso se resuelve, entonces se podrá hacer funcionar de nuevo a la economía con el apoyo de la política fiscal y monetaria y no habrá una recesión prolongada como en la Gran Recesión y, ni mucho menos, como en la Gran Depresión de los años 30.