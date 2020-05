El BID y el Consejo Mexicano de Negocios lanzan un programa de créditos por 11.000 millones para empresas

López Obrador ha asegurado que esta partida no contará con el aval del Gobierno

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de BID Invest, y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) han lanzado un programa de créditos por 12.000 millones de dólares (11.077 millones de euros) destinado a 30.000 pequeñas y medianas empresas del país azteca, según informaron a través de un comunicado.

Los organismos han afirmado que el acuerdo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de México.

Además, ambos organismos han hecho una llamada a los inversores locales e internacionales para unir sus esfuerzos durante la pandemia. "En un contexto de incertidumbre e inestabilidad económica global, provocado por la crisis del Covid-19, la disponibilidad de financiación para los mercados en crecimiento y para los segmentos vulnerables se ve afectada", han señalado ambas entidades.

BID Invest ha asegurado que su apuesta es mantener el funcionamiento de las cadenas de suministro y optimizar el capital de trabajo, ya que continuar con la actividad productiva y proteger los empleos "es prioritario".

Este programa podría implementarse en otros países de América Latina y el Caribe, según las entidades.

"SI ES A CARGO DEL PRESUPUESTO, NO LO ACEPTO"

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que, si bien no se opone a esta partida, esta no contará con el aval del Estado.

"Si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto", ha asegurado el mandatario, matizando que él no se opone, "siempre y cuando no sea a costillas del erario".

En esta línea, el presidente ha advertido que la deuda privada no debe convertirse en deuda pública. "Cuidado también con querer disfrazar esas medidas diciendo, 'no hay problema, se van a pagar todos esos créditos'. ¿Y cuál va a ser la garantía, las reservas? No. Las reservas no son del Banco de México, no son del Gobierno, son de la nación, de todos los mexicanos", ha precisado.