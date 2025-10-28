Bisonó señala que “República Dominicana es un país de estabilidad y confianza para invertir” ante los socios de CEAPI

MADRID, 28 Oct (EUROPA PRESS)

En el marco de la Semana Dominicana en España (SEDE), el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) organizó un almuerzo empresarial en honor a la delegación dominicana, presidido por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó, junto a la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova. El encuentro se celebró en Madrid y reunió a empresarios y líderes institucionales de ambos países con el objetivo de consolidar la relación económica y fortalecer la cooperación bilateral. Además, contó con la conferencia del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

Durante su intervención, el ministro Bisonó señaló que “República Dominicana es hoy un país de reglas claras, estabilidad política y seguridad jurídica, elementos que generan la confianza de los inversionistas internacionales”.

Añadió que “esta estabilidad se refleja en los resultados: el país cerró 2024 con un flujo récord de inversión extranjera directa de 4,523 millones de dólares, el más alto en tres décadas, y ha concentrado cerca del 30% de los flujos de IED que llegan al Caribe. Hemos construido un marco de confianza que combina apertura económica, responsabilidad fiscal y una visión estratégica de desarrollo sostenible”, afirmó el ministro.”

Por su parte, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, destacó que “la alianza entre España y la República Dominicana es un motor de crecimiento para toda Iberoamérica; juntos impulsamos inversión, innovación y desarrollo compartido”.

El almuerzo empresarial permitió a los asistentes analizar las oportunidades que ofrece la República Dominicana como destino de inversión, así como el papel que desempeña España como socio estratégico en la región. El ministro Bisonó subrayó además el compromiso del país con la transparencia y la solidez institucional: “Nuestro sistema financiero es robusto y está bien regulado; República Dominicana es un país que promueve la competitividad con responsabilidad, fiscalización y cumplimiento de las normas internacionales.”

El almuerzo empresarial incluyó una conferencia sobre el sistema bancario de la República Dominicana, dictada por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quien expuso sobre la solidez, transparencia y regulación del sector financiero dominicano.

Durante su intervención, Fernández destacó que el país cuenta con un marco regulatorio moderno, mecanismos efectivos de supervisión y políticas de cumplimiento alineadas con los estándares internacionales, lo que refuerza la imagen de la República Dominicana como un destino confiable y responsable para la inversión.

Además, tras las intervenciones, se desarrolló el panel “República Dominicana: Oportunidad en Iberoamérica”, en el que participaron Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo Senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular Dominicano, Javier Armenteros, director de la Oficina de Banreservas en España, y Juan Miguel Sucunza, vicepresidente Grupo Eulen y socio de CEAPI.

La celebración de este encuentro se enmarca en la Semana Dominicana en España, una iniciativa promovida por el Gobierno de la República Dominicana que cada año organiza un programa de actividades en Madrid, con el propósito de promover el intercambio cultural, económico y empresarial entre ambas naciones.