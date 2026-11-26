Black Friday 2026 en hoteles Meliá con hasta un 50% de descuento - Cedida

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

El Black Friday 2026 llega a los hoteles con HASTA 50% de descuento en la campaña de Meliá Hotels International, más un 10% adicional en hoteles seleccionados. Para quien sueña con el Caribe, Cancún y Punta Cana encabezan la lista de escapadas con las que planificar las próximas vacaciones. La ventana de reserva se cierra el 29 de noviembre.

Qué es el Black Friday 2026 y cuándo es

El Black Friday es la jornada de descuentos que cada año marca el arranque de las compras de fin de año y que se ha extendido también a los viajes y al alojamiento. En 2026, el día oficial es el viernes 27 de noviembre.

La campaña de Meliá no se limita a un solo día: la ventana de reservas va del 19 al 29 de noviembre de 2026. Eso significa que todavía hay margen para comparar fechas y destinos, pero poco: quedan pocos días para aprovechar la promoción.

La promoción es nacional e internacional y vale para destinos de toda España y del extranjero. En esta pieza, pensada para los lectores de Latinoamérica, el foco está en Cancún como destino principal y en Punta Cana como segunda opción caribeña.

Las mejores ofertas en hoteles con HASTA 50% de descuento

Meliá presenta su Black Friday con descuentos de hasta el 50% en alojamiento y un 10% adicional en hoteles seleccionados. La campaña reúne 330 hoteles en Europa y se complementa con propuestas en otros destinos. Si el plan es cruzar el Atlántico, las ofertas Black Friday en hoteles de Cancún son el punto de partida para consultar disponibilidad, tipos de hotel y condiciones de cada tarifa.

Cancún combina playa, vida nocturna y excursiones, y por eso es una de las opciones más buscadas del Caribe mexicano. Punta Cana, en República Dominicana, es la alternativa para quien prefiere un ritmo más tranquilo y un viaje de descanso frente al mar.

Conviene recordar que el descuento se presenta siempre como HASTA 50%: el porcentaje final depende del hotel, de las fechas y de la tarifa elegida. Reservar pronto es la mejor forma de asegurar habitación antes de que termine la campaña el 29 de noviembre.

Cómo reservar paso a paso y qué revisar antes de confirmar la tarifa

Reservar durante el Black Friday es sencillo, pero merece la pena hacerlo con calma:

Elige destino y fechas de viaje. Consulta la disponibilidad y las tarifas en la web oficial de Meliá. Revisa qué incluye la tarifa: régimen de comidas, tipo de habitación y servicios. Lee las condiciones de cancelación y cambios, que varían según la tarifa. Comprueba el precio final antes de pagar y confirma la reserva.

Antes de confirmar, tómate un minuto para verificar las fechas de estancia y las condiciones de la oferta. No te quedes sin tu plan por dejarlo para el último día.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se consigue el descuento de HASTA 50% y el 10% adicional en el Black Friday de hoteles?

El descuento de HASTA 50% se aplica a las tarifas de la campaña de Meliá. El 10% adicional está disponible en hoteles seleccionados. Las condiciones concretas se muestran al consultar cada hotel.

¿Qué condiciones de cancelación y cambios tienen las ofertas?

Varían según la tarifa. Es imprescindible revisarlas antes de confirmar la reserva.

¿Qué destinos entran en el Black Friday y hasta cuándo se puede viajar?

La promoción es nacional e internacional y vale para destinos de toda España y del extranjero, incluidos Cancún y Punta Cana. Las fechas de viaje disponibles dependen de cada hotel y tarifa, por lo que conviene consultarlas en la reserva.

¿Cuáles son las fechas y la duración de la campaña de Black Friday 2026?

El día oficial es el viernes 27 de noviembre de 2026 y la campaña de Meliá va del 19 al 29 de noviembre.

¿Cómo distinguir una oferta de Black Friday real de un falso descuento?

Comprueba que la oferta se publica en la web oficial del hotel, que el porcentaje se presenta como HASTA y no como una cifra fija, y que el precio final y las condiciones aparecen claros antes de pagar. Desconfía de las promesas que no detallan qué incluye la tarifa.