Bogotá y la Comunidad de Madrid fortalecen su alianza cultural antes de FITUR 2026 con el Festival Internacional de Arte

Bogotá y la Comunidad de Madrid refuerzan su alianza cultural en la antesala de FITUR 2026 a través del Festival Internacional de Artes Vivas - Cedida

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

En la antesala de FITUR, Bogotá anunció que la Comunidad de Madrid será la invitada especial de la próxima edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), una decisión que consolida una relación cultural sostenida y posiciona a las artes escénicas como uno de los principales ejes del intercambio iberoamericano.

FIAV: ARTES VIVAS COMO PUENTE CULTURAL ENTRE PAÍSES

Del 27 de marzo al 5 de abril, en plena Semana Santa, los espectadores podrán disfrutar de un caleidoscopio de propuestas madrileñas que irá desde las tradiciones del flamenco y el verso cervantino hasta apuestas de vanguardia teatral.

Entre las obras invitadas de la Comunidad de Madrid sobresalen dos inspiradas en las creaciones de Miguel de Cervantes, el creador del inmortal ‘Don Quijote de La Mancha’. Desde los Teatros del Canal llegará ‘Numancia’, con dirección y versión de José Luis Alonso de Santos.

Teatro, danza, performance y nuevas dramaturgias formarán parte de una programación que promueve el cruce de lenguajes, miradas y procesos creativos, fortaleciendo los vínculos culturales entre España y Colombia desde las artes vivas.

Las propuestas de la región internacional invitada de honor se complementan con ‘Viaje al amor brujo’, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que cuenta con coreografía de Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños. Este viaje por el flamenco clásico, tradicional y contemporáneo, protagonizado por veinte bailarines de primer nivel, rinde homenaje a una de las figuras más importantes de la música española: Manuel de Falla.

“La cultura es uno de los principales puentes de conexión entre Bogotá y España. Que la Comunidad de Madrid sea invitada especial del FIAV refuerza un diálogo que va más allá de los escenarios y posiciona a Bogotá como una ciudad abierta al intercambio creativo, al turismo cultural y a las experiencias que conectan territorio y ciudadanía”, señaló Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá.

VIVIANA GRONDONA: ARTE, IDENTIDAD Y EXPERIENCIA INMERSIVA EN FITUR

Como parte de la agenda cultural que Bogotá presentará en FITUR, la ciudad contará con una activación artística los días sábado 24 y domingo 25 , durante el mediodía, en el recinto ferial de IFEMA, dentro del pabellón de Colombia.

La intervención estará a cargo de la artista bogotana Viviana Grondona, reconocida por su trabajo en ilustración, arte urbano y proyectos que dialogan entre ciudad, memoria y cotidianidad.

Grondona ha desarrollado una trayectoria destacada en Bogotá y otras ciudades de Colombia, con intervenciones en espacios públicos, colaboraciones con marcas culturales e institucionales, y exposiciones que exploran la identidad urbana desde una mirada contemporánea y cercana.

Su obra se caracteriza por una narrativa visual que conecta ilustración, color y relato urbano, convirtiendo lo cotidiano en una experiencia artística accesible y de marca país.

Durante FITUR, la artista realizará una activación en vivo de personalización de bolsas de viaje, que serán intervenidas con ilustraciones inspiradas en Bogotá.

Cada visitante que se acerque al pabellón en ese horario tendrá la oportunidad de llevarse una mochila ilustrada por la artista, en una acción acompañada por una proyección audiovisual que permitirá vivir una experiencia inmersiva y memorable, conectando arte, ciudad y público.

BOGOTÁ, CAPITAL CULTURAL Y MUSICAL DE AMÉRICA LATINA

Esta agenda cultural se inscribe en un contexto en el que Bogotá ha fortalecido su posicionamiento internacional como una ciudad de cultura en vivo. En los últimos años, la capital colombiana se ha consolidado como uno de los principales escenarios de conciertos y espectáculos de América Latina, con una oferta diversa y sostenida que abarca grandes eventos como el Festival Estéreo Picnic, giras internacionales, propuestas independientes, música clásica y nuevas expresiones urbanas.

Bogotá, la Capital de Conciertos en 2026 contará con grandes artistas como Los Ángeles Azules, Ricardo Arjona, BTS, Miguel Bosé, Laura Pausini, Grupo Frontera, Rosalía, Natalia Lafourcade, y Los Tigres del Norte, llenando la Movistar Arena y el Coliseo El Campín con una mezcla de pop, rock, regional mexicano y más, con eventos confirmados desde febrero hasta finales de año, incluyendo festivales y shows masivos.

Con esta programación, Bogotá llega a FITUR reafirmando la cultura como un eje estratégico de proyección internacional y fortalecimiento de alianzas, articulando las artes vivas, la creación contemporánea y la música como lenguajes compartidos entre Colombia y España.