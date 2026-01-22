Bogotá lidera como Destino Turístico Inteligente en FITUR 2026: vida, sostenibilidad e innovación

Ángela Garzón en un foro sobre ciudades inteligentes en FITUR - Cedida

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bogotá ha reforzado en FITUR 2026 su proyección internacional como Destino Turístico Inteligente (DTI), en una edición marcada por el impulso a la innovación, el conocimiento y la transformación del sector, con iniciativas como el Pabellón del Conocimiento y el crecimiento del área de travel technology.

“Ser Destino Turístico Inteligente significa poner la tecnología, la innovación y la sostenibilidad al servicio de las personas”. Así lo cuenta, en una entrevista para Europa Press, la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón, quien ha subrayado que el enfoque del destino busca que el turismo “contribuya de manera real al desarrollo urbano” y a la calidad de vida.

La capital colombiana, de unos ocho millones de habitantes, acude a la feria junto a otras regiones del país de la mano de ProColombia, con el objetivo de promocionar la ciudad y el conjunto del destino Colombia, en un momento en el que, según Garzón, Bogotá se ha consolidado como destino “gastronómico, de naturaleza, de eventos culturales” y también de compras en Latinoamérica.

En esta línea, la responsable turística ha destacado hitos recientes de posicionamiento internacional, como el reconocimiento de El Chato como mejor restaurante de Latinoamérica en 50 Best y la presencia de otros establecimientos de la ciudad en el mismo ranking.

Garzón también ha puesto el acento en la capacidad de Bogotá para atraer grandes espectáculos, con infraestructuras como el Movistar Arena, y en una agenda cultural que incluye, durante Semana Santa, el Festival de Artes Vivas, que tendrá como invitada especial a la Comunidad de Madrid.

RECERTIFICACIÓN DTI, ACCESIBILIDAD Y ESTÁNDARES DE CIUDAD

Bogotá fue certificada como DTI en 2023 y actualmente avanza en el proceso de renovación del distintivo, un ejercicio que, según la documentación del destino, ha requerido más de un año de preparación técnica y coordinación, con respuesta a más de 250 indicadores y 400 preguntas, y participación de 69 entidades distritales y nacionales.

“Somos la única ciudad capital con más de ocho millones de habitantes en tener este sello”, ha señalado Garzón, que ha vinculado la recertificación con el trabajo en “gobernanza, inclusión, sostenibilidad e innovación”.

En paralelo, la ciudad ha reforzado su apuesta por el turismo accesible y ha presentado su guía de turismo accesible a los premios FITUR 4 All, en el marco de una estrategia orientada a la inclusión en la experiencia turística.

Además, Garzón ha defendido la continuidad institucional del modelo: ha recordado que, tras iniciar el proceso en 2021 y certificarse en 2023, la ciudad aprobó una norma para mantener la condición de DTI. “Ya no depende de una voluntad política: es una norma y un compromiso de ciudad”, ha afirmado.

TURISMO SOSTENIBLE, CONECTIVIDAD Y CRECIMIENTO DEL SECTOR

“Bogotá le apuesta al turismo sostenible en los tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental”, ha explicado la directora del Instituto Distrital de Turismo, quien ha subrayado también la estrategia de conectividad con Avianca a través del ‘Stopover’, que permite una parada de 48 horas en la capital en rutas hacia otros destinos del país.

En términos de demanda, Garzón ha indicado que la ciudad cerró 2025 con “más de 14,8 millones de visitantes, siendo dos millones de ellos extranjeros”, que calificaron su experiencia con 82,8 puntos sobre 100, según la Gran Encuesta Viajeros 2025-I. Además, el sector generó 119.655 empleos mensuales en el tercer trimestre (+15,5%), con avances en actividades turísticas directas y en transporte.

La responsable turística ha ligado este crecimiento al impacto en sectores como gastronomía, hotelería, transporte, moda e industrias creativas y culturales. “El turismo se ha vuelto un gran desarrollador y también un motivo de convivencia y orgullo de la ciudad”, ha afirmado.

NATURALEZA URBANA, INNOVACIÓN Y “PERSONAS EN EL CENTRO”

Bogotá busca diferenciarse, además, por su oferta de naturaleza en una gran capital, con cerros, páramos y propuestas como el avistamiento de aves. “Eso no lo tienen casi ninguna de las otras grandes capitales del mundo”, ha indicado Garzón.

En el plano de iniciativas concretas, la directora del Instituto Distrital de Turismo ha enumerado líneas de acción en innovación, accesibilidad e inclusión, gobierno abierto y sostenibilidad, incluyendo “el primer parque público metropolitano, carbono neutro, en toda Latinoamérica”, así como programas vinculados a industrias creativas y culturales.

La dirigente ha insistido en el enfoque ciudadano del modelo DTI, “Los turistas son residentes temporales” y el objetivo es “una gran calidad de vida, que ofrezca esa experiencia” tanto a quienes viven en la ciudad como a quienes la visitan.

Por último, la delegación bogotana ha invitado a conocer su propuesta en el pabellón 3 de FITUR, donde plantea una experiencia alrededor del café vinculada a la concienciación ambiental. “Tienen que bailar un poco y con eso generan energía para hacer el café, reduciendo así la huella de carbono”, ha explicado Garzón.