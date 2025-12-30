Bogotá se prepara para aterrizar en Madrid con lo mejor de su turismo, cultura y gastronomía

Ciudad de Bogotá, Colombia - Cedida

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bogotá participará en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebrará en IFEMA en Madrid del 21 al 25 de enero de 2026, con un mensaje claro: el turismo se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos del desarrollo económico, cultural y social de la ciudad.

Desde el Instituto de Turismo de Bogotá, liderado por su directora Ángela Garzón, se busca posicionar a la capital, como un destino urbano integral donde la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el entretenimiento, los negocios y los eventos la convierten hoy en un destino sostenible e innovador, con una oferta diversa y competitiva a nivel internacional.

Su participación en FITUR Madrid refuerza el mensaje de una ciudad abierta al mundo, conectada con Europa y preparada para seguir creciendo como uno de los grandes destinos de América Latina.

ESPAÑA, MERCADO CLAVE PARA BOGOTÁ

Bogotá llega a FITUR con especial atención al mercado español, que hoy se consolida como su principal mercado europeo, tanto en volumen como en percepción. El índice global de percepción turística en España alcanza 86,3 puntos, el más alto entre los mercados internacionales evaluados, confirmando una imagen muy positiva del destino en atributos culturales, urbanos y de experiencia general.

En materia de conectividad, Bogotá se posiciona como un hub aéreo estratégico para Europa. Entre enero y septiembre de 2025 se ofrecieron 797.827 sillas aéreas desde España, con una ocupación del 81,5 %, y se proyectan más de 249.000 asientos para el periodo diciembre 2025 – febrero 2026, consolidando la estabilidad y fortaleza del corredor aéreo España–Bogotá.

CULTURA, GASTRONOMÍA Y EVENTOS: MADRID INVITADA AL FIAV 2026

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, Bogotá celebrará la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV Bogotá, convirtiendo la ciudad en un gran escenario urbano. En esta edición, la Comunidad de Madrid será la región internacional invitada, mientras que el Caribe colombiano ocupará el lugar de región nacional invitada, reforzando los lazos culturales y posicionando al FIAV como un espacio de encuentro entre territorios, memorias y lenguajes escénicos contemporáneos.

La gastronomía es otro de los pilares del atractivo turístico de Bogotá. La ciudad vive un momento de reconocimiento internacional, con hitos como el restaurante El Chato, elegido en el segundo semestre de 2025 como el mejor restaurante de Latinoamérica según The World’s 50 Best Restaurants, y el Movistar Arena, clasificado en 2025 como el venue número uno de Latinoamérica para recintos de entre 10.000 y 15.000 personas, según Pollstar.

BOGOTÁ, DESTINO TURÍSITCO INTELIGENTE

Bogotá también llega a FITUR con una apuesta clara por consolidarse como Destino Turístico Inteligente, un modelo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo de España y gestionado por SEGITTUR que apuesta por la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del turismo urbano. Desde 2023, la ciudad cuenta con esta certificación, adoptada como política pública distrital, y avanza actualmente en su proceso de renovación tras un amplio trabajo de articulación interinstitucional. Esta estrategia permite a Bogotá planificar el turismo con base en datos, desarrollar infraestructura tecnológica, fortalecer el tejido empresarial y ofrecer experiencias más inclusivas, accesibles y de alto valor, reforzando su posicionamiento nacional e internacional y su integración en redes globales de conocimiento y buenas prácticas.

EL TURISMO EN CIFRAS

El 2025 marca un año histórico para Bogotá: la ciudad proyecta recibir 14,8 millones de visitantes, un crecimiento del 5,3 % respecto a 2024. De ellos, 2,01 millones serán internacionales (+7,7 %), superando por primera vez los niveles pre pandemia. El turismo nacional sigue siendo el motor principal con 12,8 millones de viajeros (+5 %).

El impacto en el empleo es significativo: durante el tercer trimestre de 2025, el sector generó 119.655 empleos mensuales (+15,5 %), destacando el crecimiento de los sectores turísticos directos (+44 %) y del transporte aéreo y terrestre (+16,3 %), reflejando la sólida recuperación y consolidación de la actividad turística.