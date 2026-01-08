Bogotá refuerza su liderazgo turístico como Destino Inteligente y se alinea con la apuesta por innovación de FITUR 2026

Panoramica Calle 2 - Cedida

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El turismo se consolida como uno de los ejes estratégicos del desarrollo económico y social de la capital colombiana, y su proyección internacional como Destino Turístico Inteligente, se fortalece en el marco de FITUR 2026, una edición marcada por una decidida apuesta por la innovación, el conocimiento y la transformación del sector.

En este contexto, Bogotá se alinea con las líneas estratégicas que definen FITUR 2026, especialmente con su enfoque en innovación, tecnología y sostenibilidad, reflejado en la creación del nuevo Pabellón del Conocimiento, concebido como el epicentro del debate sobre el futuro del turismo a nivel global.

La apuesta de FITUR 2026 por la innovación, materializada en este Pabellón y en el crecimiento del área de travel technology, conecta de manera directa con la visión estratégica de Bogotá como Destino Turístico Inteligente (DTI), un modelo que promueve el uso de datos, tecnología, gobernanza colaborativa, sostenibilidad y accesibilidad para mejorar la experiencia del visitante y la calidad de vida de los residentes.

La ciudad latinoamericana obtuvo su certificación como DTI en 2023 y actualmente avanza en el proceso de renovación del distintivo, un ejercicio que ha requerido más de un año de preparación técnica y coordinación entre entidades. El proceso ha implicado responder a más de 250 indicadores y 400 preguntas, así como la validación de evidencias en los cinco ejes del modelo, con la participación activa de 69 entidades distritales y nacionales. Este esfuerzo reafirma el compromiso de la ciudad con un turismo planificado, medible y alineado con estándares internacionales.

Este distintivo le permite a Bogotá fortalecer su posicionamiento nacional e internacional, impulsar la innovación en la oferta turística, fomentar el desarrollo empresarial, generar experiencias más inclusivas y sostenibles, y mejorar tanto la experiencia del visitante como la calidad de vida de los residentes. Asimismo, facilita el acceso a redes internacionales de conocimiento y buenas prácticas, consolidando al turismo como un eje estratégico del desarrollo urbano.

“Ser Destino Turístico Inteligente significa poner la tecnología, la innovación y la sostenibilidad al servicio de las personas. En Bogotá estamos trabajando para que el turismo no solo atraiga visitantes, sino que contribuya de manera real al desarrollo urbano y a la calidad de vida de quienes habitan la ciudad”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

EL TURISMO, MOTOR CLAVE DEL CRECIMIENTO DE BOGOTÁ

El año 2025 fue un punto de inflexión para el turismo en Bogotá. La ciudad cerró el año con resultados sin precedentes en su liderazgo turístico en América Latina y una creciente proyección global. De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad alcanzó un nuevo récord histórico con la llegada de visitantes internacionales, una cifra de 14.8 millones de turistas, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente a 2024, un impacto económico multimillonario y altos niveles de satisfacción por parte de los viajeros, que calificaron su experiencia con 82,8 puntos sobre 100, según la Gran Encuesta Viajeros 2025-I.

El impacto en el empleo es significativo: durante el tercer trimestre de 2025, el sector generó 119.655 empleos mensuales (+15,5 %), destacando el crecimiento de los sectores turísticos directos (+44 %) y del transporte aéreo y terrestre (+16,3 %), reflejando la sólida recuperación y consolidación de la actividad turística.

Con estas líneas estratégicas, FITUR 2026 volverá a situar a Madrid en el centro del turismo mundial, mientras Bogotá se proyecta internacionalmente como una ciudad que entiende el turismo no solo como una actividad económica, sino como una herramienta de desarrollo, innovación y transformación urbana.