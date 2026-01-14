Banco Interamericano de Desarrollo otorgó cerca de 4.000 millones de euros en ayuda a Bolivia

Bolivia.- El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de cerca de 4.000 millones de euros para Bolivia - Europa Press/Contacto/Andre Ribeiro

BOLIVIA, 14 Jan (EUROPA PRESS)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes un monumental paquete de ayuda financiera dirigido a Bolivia, alcanzando la cifra de 4.500 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros), lo que representa casi un sextuplicado respecto a las sumas percibidas por el país en los últimos tres años. "Venimos con un mensaje claro: el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión. Nuestra presencia es una señal clara de esta confianza. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028", declaró Ilan Goldfajn, presidente del organismo, durante una conferencia de prensa que fue recogida por el diario 'El Deber'. Destacó además que este monto "es casi seis veces" mayor al del periodo anterior.

La visita de Goldfajn a La Paz marca la primera de un representante del BID al territorio sudamericano en los últimos 15 años, donde sostuvo un encuentro con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, describiendo el momento como "histórico".

"El BID está aquí para ser el puente que ayuda a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia. Un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos", defendió, subrayando la implementación de un plan en coordinación con el gobierno para facilitar la inversión, e indicó la digitalización de pagos como uno de los ejemplos.

La asignación de los recursos incluirá sectores clave como la energía, minería, medio ambiente y turismo, además de apostar al fortalecimiento de condiciones propicias para la seguridad jurídica en Bolivia.

Por su parte, el presidente Paz aseguró que su administración gestionará los fondos de forma transparente. "El BID va a ir de la mano con cada inversión que se haga en la patria, por lo tanto, cada dólar y esfuerzo irá transparentado", señaló en la comparecencia junto a Goldfajn.

Concluyó su intervención manifestando el destino inclusivo de estos fondos: "Que lo sepa Bolivia, los 4.500 millones no son para que el Gobierno disponga. Estos serán para la producción, para el gremial, para el cuentapropista, para el transportista, para el artesano, para el campesino, para el intercultural, para el emprendedor. Estos recursos son para todos los bolivianos".