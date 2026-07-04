Publicado 04/07/2026 13:41

Bolivia recibió más de 400 millones en remesas en el primer semestre, la mitad de ellas desde España

Logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB)
Logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB) - Europa Press/Contacto/Sandra Taborga Oblitas/Jna P

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde enero a mayo de este año Bolivia ha recibido 402 millones de euros en remesas de trabajadores desplazados al extranjero, de las cuales más de la mitad corresponden a envíos desde España, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

"De enero a mayo de 2026, Bolivia recibió 459,91 millones de dólares por remesas de trabajadores", ha destacado el BCB en redes sociales. La mayor parte de las remesas (50,25%) procede de España, con 231,56 millones de dólares (202,46 millones).

En segundo lugar se sitúa Estados Unidos con un 15,1% y 69,55 millones de dólares y en tercero, Argentina con un 5,3% y 24,13 millones de dólares.

El BCB define estas remesas como un "fondo salarial" que sirve para incrementar el ingreso de los hogares, incentivar el ahorro y la inversión, y servir como colchón financiero.

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