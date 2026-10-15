Bolivia reforma el mercado de exportación de oro para mejorar el acceso de su sistema financiero al dólar

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bolivia ha aprobado una reforma del mercado de exportaciones privadas de oro que pretende aumentar los depósitos denominados en dólares en manos del sistema financiero, según ha anunciado un portavoz del Gobierno, José Luis Gálvez.

La normativa ha puesto fin a un sistema que llevaba vigente tres años que requería de la supervisión del Banco Central de Bolivia (BCB), ya que los exportadores de oro necesitaban obtener certificados del instituto emisor para venderlo en el exterior.

Estos exportadores deberán ahora demostrar ante el Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales) que, como mínimo, el 80% de sus ingresos acaba en los bancos bolivianos.

El nuevo mecanismo permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recibir periódicamente datos sobre las exportaciones de oro por parte del Senarecom, así como los correspondientes movimientos en cuentas bancarias. El Ministerio se reserva la posibilidad de ajustar la cantidad mínima a depositar.

"El objetivo es aumentar la entrada de divisas en el sistema financiero nacional, reforzar la disponibilidad de dólares y mejorar la supervisión de las exportaciones de oro. El oro que sale de Bolivia debe generar dólares para Bolivia", ha explicado Gálvez a través de retransmisión por internet.

El programa anterior fue creado en 2023 por el expresidente socialista Luis Arce y consistía en que el BCB adquiría la producción local de oro, se quedaba con parte para reforzar sus reservas y, luego, autorizaba la venta del resto a clientes extranjeros.

El banco central pagaba a los exportadores en bolivianos a una tasa de cambio criticada por ser desfavorable y atesoraba el metal precioso para canjearlo por dólares cuando fuera necesario. En concreto, estos fondos financiaban parte de las importaciones de combustibles subvencionados.

Los detractores del plan sostenían que este creaba un incentivo para el contrabando de oro al preferir los mineros cobrar en dólares en vez de en moneda local y para esquivar la mencionada ratio de conversión.

En este sentido, datos oficiales del Gobierno muestran que las exportaciones de oro cayeron desde más de 3.000 millones de dólares (3.674 millones de euros) a unos 1.100 millones de dólares (980,6 millones de euros) entre 2022, año anterior a la puesta en marcha del sistema, y 2025.