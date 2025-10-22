BOLIVIA.- EEUU y ocho países latinoamericanos se unen para apoyar la estabilización económica de Bolivia

BOLIVIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

Rodrigo Paz, recientemente electo presidente de Bolivia, recibirá el apoyo de Estados Unidos y otros ocho países de Latinoamérica para contribuir a la estabilización económica y la apertura internacional del país. Este anuncio se da tras su victoria electoral, marcando el fin de casi dos décadas bajo el gobierno del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes", indicaron a través de un comunicado.

Este grupo de naciones se ha comprometido a colaborar estrechamente con el gobierno de Paz para fomentar la seguridad regional, la prosperidad económica y el crecimiento. "Acogemos con bienplácito la renovada y proactiva participación de Bolivia en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales", añadieron.

La coalición, compuesta por Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, también aprovechó la ocasión para felicitar a Paz por su triunfo. Destacaron el firme compromiso con la democracia del pueblo boliviano, que se manifestó de manera decisiva en las urnas el pasado 19 de octubre.

Este respaldo internacional llega en un momento clave para Bolivia, que busca marcar un nuevo rumbo tras años de percepciones de mala gestión económica. Paz, conocido por su postura moderada y su inclinación al diálogo, planteó durante su campaña la importancia de unir distintos sectores de la sociedad y anunció su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas durante 17 años.