Principales titulares de los periódicos para el jueves 25 de junio

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez apura la legislatura: "¡Cómo no vamos a continuar!""
-- "La UDEF afirma que Zapatero cobró por influir a favor de una empresa peruana"
EL MUNDO
-- "La agenda de ZP retrata su poder como comisionista internacional"
-- "Sánchez suma ya en su contra una mayoría de 188 diputados tras irse sin dar explicaciones"
ABC
-- "Sánchez desprecia a la Justicia y al Parlamento"
-- "La UDEF revela que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia"
LA RAZÓN
-- "La UDEF destapa la conexión boliviana de Zapatero"
-- "La Audiencia Provincial debe decidir sobre el futuro de Begoña Gómez, que entregó ayer el pasaporte"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez avisa de que no se rendirá y Feijóo augura su imputación"
-- "Begoña Gómez entrega en persona el pasaporte en el juzgado de Peinado"
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez evita dar explicaciones y amplía la brecha con sus socios"
-- "Zapatero cobró por mediar con Bolivia para una empresa"