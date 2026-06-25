Principales titulares de los periódicos para el jueves 25 de junio

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez apura la legislatura: "¡Cómo no vamos a continuar!""

-- "La UDEF afirma que Zapatero cobró por influir a favor de una empresa peruana"

EL MUNDO

-- "La agenda de ZP retrata su poder como comisionista internacional"

-- "Sánchez suma ya en su contra una mayoría de 188 diputados tras irse sin dar explicaciones"

ABC

-- "Sánchez desprecia a la Justicia y al Parlamento"

-- "La UDEF revela que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia"

LA RAZÓN

-- "La UDEF destapa la conexión boliviana de Zapatero"

-- "La Audiencia Provincial debe decidir sobre el futuro de Begoña Gómez, que entregó ayer el pasaporte"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez avisa de que no se rendirá y Feijóo augura su imputación"

-- "Begoña Gómez entrega en persona el pasaporte en el juzgado de Peinado"

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez evita dar explicaciones y amplía la brecha con sus socios"

-- "Zapatero cobró por mediar con Bolivia para una empresa"