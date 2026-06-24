Bolivia.- El Puerto de Cartagena recibe a estudiantes de un programa de la ONU sobre gestión portuaria

El Puerto de Cartagena recibe a estudiantes de un programa de la ONU sobre gestión portuaria - APC

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha recibido esta semana a una delegación de nueve estudiantes del ámbito marítimo-portuario procedentes de Argentina, Bolivia y Perú, seleccionados entre los mejores participantes del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La visita se desarrolla dentro de las iniciativas de cooperación y fortalecimiento de capacidades impulsadas por el programa TrainForTrade, del que la Autoridad Portuaria de Cartagena forma parte como entidad colaboradora y socio estratégico a través del Memorando de Entendimiento suscrito con Puertos del Estado y la UNCTAD. Este memorando reconoce la experiencia de la APC en ámbitos como la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad y la gestión logística, situándola como puerto de referencia dentro de la red internacional de formación impulsada por Naciones Unidas.

"La elección de Cartagena responde a su relevancia dentro del sistema portuario español y europeo como una de las infraestructuras logísticas e industriales más importantes del país", han informado desde la APC.

Durante su estancia, los participantes están conociendo el funcionamiento de las dársenas de Cartagena y Escombreras, el modelo de relación entre la Autoridad Portuaria y la comunidad portuaria, la gestión de infraestructuras críticas, la seguridad marítima y portuaria, así como los proyectos de innovación y transición energética que están transformando el puerto, de la mano responsables de la Autoridad Portuaria de Cartagena, especialistas del sector y operadores logísticos.

En materia de sostenibilidad e innovación, la visita conocerá iniciativas como los proyectos de electrificación de muelles, la mejora de la intermodalidad ferroviaria, la digitalización de procesos logísticos y las actuaciones de protección ambiental, entre ellas la recuperación de praderas de posidonia oceánica en el entorno portuario.

En este ámbito, Cartagena fue el primer puerto del mundo en incorporarse a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), consolidando su posición como referente internacional en sostenibilidad portuaria.

Además, los estudiantes están conociendo el patrimonio histórico y cultural de Cartagena, una ciudad cuya evolución económica y social ha estado estrechamente ligada a la actividad portuaria durante más de 3.000 años.

"Iniciativas como TrainForTrade favorecen el intercambio de experiencias y la transferencia de buenas prácticas, contribuyendo al desarrollo de puertos más eficientes, competitivos y preparados para responder a las necesidades del comercio marítimo global", han concluido.