La Bolsa argentina cae un 3,56% tras el préstamo de 2.567 millones de euros con bancos internacionales

El principal índice bursátil argentino, el S&P Merval, retrocede un 3,56% hasta los 3.001.671,71 puntos tras el acuerdo entre el Banco Central de Argentina y seis bancos internacionales para recibir un préstamo de 3.000 millones de dólares (2.567 millones de euros) que se destinará a reforzar las reservas internacionales del país.

YPF, la petrolera estatal, lidera los descensos con un recorte del 5,98%, seguido del holding Comercial del Plata (-5,87%), Grupo Supervielle (-4,99%), Telecom Argentina (-5,13%) y Edenor (-4,82%).

En Wall Street, y a excepción de la biotecnológica Bioceres, que cae un 5,24%, son las empresas energéticas argentinas las más afectadas.

Así, YPF baja un 2,94%, Pampa Energía un 2,26%, Loma Negra un 2,29% y Transportadora de Gas un 2,15%. Solo la banca registra ganancias: BBVA Argentina sube un 1,08%, Banco Macro un 0,99% y Grupo Financiero Galicia un 0,64%.

Los descensos se producen horas después del crédito anunciado por la autoridad monetaria argentina que, a su vez, ha sido avanzado apenas dos días antes del vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares (3.593 millones de euros) que el Gobierno de Javier Milei deberá afrontar.

Según afirmó este miércoles en un comunicado, el banco central argentino recibió ofertas por un total de 4.400 millones de dólares (3.764 millones de euros), un 50% por encima de la cuantía licitada, si bien decidió no ampliar el total adjudicado.