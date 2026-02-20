Publicado 20/02/2026 12:20

La aerolínea brasileña Azul aprueba la emisión de 'warrants' y elige a los miembros de su comité de estrategia

Archivo - La aerolínea brasileña Azul. - AZUL - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea brasileña Azul ha aprobado la emisión de 'warrants' a United Airlines, American Airlines y a acreedores no garantizados de la compañía, además de elegir a los miembros de su comité de estrategia como parte de su plan de reestructuración, según informó la compañía en un comunicado.

Un warrant es un derivado financiero que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo (por ejemplo, una acción o un índice) a un precio fijado de antemano y hasta una fecha determinada, a cambio de pagar una prima.

Por una parte, la firma ha emitido 'warrants' que se venderán a Américan Airlines, o a una de sus filiales, y a acreedores no garantizados de la compañía. Su ejercicio está sujeto a determinadas condiciones previas, incluida la aprobación previa por parte del regulador brasileño (CADE).

A su vez, Azul emitirá 'warrants' a United Airlines, o a alguna de sus filiales, y a determinados acreedores de la compañía.

La fecha de registro para identificar a los accionistas con derecho preferente a suscribir cada uno de los derechos de suscripción será el 20 de febrero de 2026.

Los accionistas podrán ejercer sus respectivos derechos preferentes durante los siguientes 30 días naturales a partir del 23 de febrero de 2026. El número máximo de 'warrants' que cualquier accionista podrá suscribir al ejercer sus derechos preferentes deberá corresponder siempre a un número entero y no se permitirá la suscripción de 'warrants' fraccionados.

En paralelo, Azul ha elegido a los miembros de su comité de estrategia para avanzar con su plan de reestructuración. Así, está compuesto por Jonathan Seth Zinman, James Jason Grant, Patrick Wayne Quayle, John S. Slattery y John Peter Rodgerson.

United Airlines y American Airlines se comprometieron a inyectar 100 millones de dólares (84 millones de euros) cada una en Azul para respaldar la ejecución de su plan de reestructuración tras su salida del proceso del Capítulo 11

