La aerolínea Gol anuncia un plan de reestructuración y su salida de la Bolsa de Brasil

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea brasileña Gol ha presentado un plan de reestructuración y su proyecto de salir de la Bolsa de Brasil para reducir costes, según ha comunicado a la Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

En concreto, la compañía contempla que Gol Líneas Aéreas, una firma que depende de Grupo Abra, el conglomerado que controla Gol y Avianca, asuma las empresas de Gol Líneas Aéreas Inteligentes y Gol Investment Brasil.

Tanto esta decisión como la relativa a dejar de cotizar han sido aprobadas por el consejo de administración de la empresa y deberán someterse a votación de la asamblea general de accionistas que se celebrará, previsiblemente, el próximo 4 de noviembre.

Con este paso, la aerolínea busca conseguir sinergias, reducir sus costes y reorganizar sus operaciones apenas tres meses después de completar su proceso de reestructuración a principios de junio.

Gol se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en enero de 2024, en un contexto marcado por las dificultades para afrontar una carga de deuda importante tras la pandemia. Una de las partes para completar el proceso de reestructuración fue obtener 1.000 millones de dólares (862 millones de euros) de financiación de sus acreedores para conseguir liquidez y reinvertir en su flota de aeronaves.