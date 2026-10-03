Brasil.- Agenda gráfica para el día 4 de octubre de 2026

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 4 de octubre de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, ciudadanos brasileños votan a su presidente.

-- 12.00 horas. En Cádiz, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Asisten también, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

-- 18.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la Cabalgata de la Hispanidad.

SOCIEDAD

-- 12.00 horas. En Madrid, manifestación en apoyo a Gaza. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones antes del inicio de la manifestación.

-- 16.00 horas. En Tarragona, última jornada del XXX Concurs de Castells.

-- En Madrid, altar de muertos en la Casa de México.

CULTURA

-- En Málaga, cuarta y última jornada de la San Diego Comic-Con.

-- 19.00 horas. En Madrid, Silvio Rodríguez actúa en el Movistar Arena.

DEPORTES

-- 12.00 horas. En Sevilla, Test Match oficial de Rugby XV Femenino entre España y Sudáfrica en el Estadio de La Cartuja.

-- 17.00 horas. En Barcelona, encuentro de Liga F entre Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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