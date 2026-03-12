Publicado 12/03/2026 09:01

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de marzo

MADRID 12 Mar.

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 10.00 horas. Desempleo en Italia

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

-- 13.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

-- 13.00 horas. IPC de Brasil

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

