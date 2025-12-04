Publicado 04/12/2025 09:00

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 4 de diciembre

MADRID 4 Dic. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias-Trimestral Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/stock-mercancias-motor-comercio-...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- 13.00 horas. PIB de Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

SALUD

-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos

https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...

