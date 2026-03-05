Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 5 de marzo

MADRID 5 Mar. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Precio de la gasolina y el diésel, gráficos
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- Índice de Producción Industrial. Enero 2026
https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...
-- 12.30 horas. 'Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de febrero 2026' (CIS)
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- 13.30 horas. Peticiones de subsidio de desempleo en EEUU
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es