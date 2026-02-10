Publicado 10/02/2026 09:03

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 10 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Estadística de Transporte de Viajeros. Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 7.00 horas. Desempleo en Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 13.00 horas. IPC de Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

SOCIEDAD

-- El estado de los embalses, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

