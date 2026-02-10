Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 10 de febrero

MADRID 10 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Estadística de Transporte de Viajeros. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 7.00 horas. Desempleo en Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
-- 13.00 horas. IPC de Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
SOCIEDAD
-- El estado de los embalses, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es