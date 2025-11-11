Publicado 11/11/2025 08:55

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 11 de noviembre

MADRID 11 Nov. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. IPC de Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- 13.00 horas. IPC de Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

SOCIEDAD

-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 01/10/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes...

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

