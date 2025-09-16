Publicado 16/09/2025 08:48

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 16 de septiembre

MADRID 16 Sep. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 2/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-c...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. Desempleo en Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- 10.00 horas. IPC en Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

-- 14.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador