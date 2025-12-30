Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de diciembre

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo Avance. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Tasa de ahorro de los hogares (INE)
https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-grafic...
-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor Noviembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 13:00 horas. IPC de Chile
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
-- 13.00 horas. IPC de Brasil
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
