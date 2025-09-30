Publicado 30/09/2025 08:49

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de septiembre

MADRID 30 Sep. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Agosto 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España Avance PIB. Serie 2000-2024 (INE)

https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunid...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- 8.45 horas. IPC Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 10.00 horas. Desempleo / IPC Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- 11.00 horas. IPC Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

-- 14.00 horas. Desempleo Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- 14.00 horas. Desempleo Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

-- 17.00 horas. Desempleo Colombia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

