Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de septiembre

MADRID 30 Sep. (EPDATA) -
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Agosto 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España Avance PIB. Serie 2000-2024 (INE)
https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunid...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...
-- 8.45 horas. IPC Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
-- 10.00 horas. Desempleo / IPC Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- 11.00 horas. IPC Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es
-- 14.00 horas. Desempleo Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
-- 14.00 horas. Desempleo Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- 17.00 horas. Desempleo Colombia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
