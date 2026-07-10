Publicado 10/07/2026 08:57

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 10 de julio

MADRID 10 Jul. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

INTERNACIONAL

-- Mapas del conflicto en Irán

https://fotos.europapress.es/infografias/

ANDALUCÍA

-- Mapa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

https://fotos.europapress.es/infografias/

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros. Mayo 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual. Mayo 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. IPC en Francia

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 8.00 horas. IPC en Alemania

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- 14.00 horas. IPC en Brasil

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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