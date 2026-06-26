Brasil.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 26 de junio

MADRID 26 Jun. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Pensiones en España, gráficos
https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espa...
-- 11.00 horas. Encuesta Industrial Anual de Productos. Año 2025 (INE)
-- 11.00 horas. Índice de precios del trabajo. Año 2024 (INE)
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es