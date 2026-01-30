Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 30 de enero

MADRID 30 Ene. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados de Caixabank, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España Trimestre 4/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...
-- 9.00 horas. IPC, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
-- 12.30 horas. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de diciembre 2025 (CIS)
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 10.00 horas. PIB de Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- 10.00 horas. PIB de Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...
-- 13.00 horas. PIB de México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
-- 16.00 horas. Desempleo en Colombia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
