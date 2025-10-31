Publicado 31/10/2025 08:46

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 31 de octubre

MADRID 31 Oct. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados de Unicaja, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-in...

-- Resultados de Mapfre, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...

-- Resultados de Caixabank, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...

-- Resultados de Acerinox, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Llegada de turistas y gasto (INE)

https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...

-- 11.00 horas. Inflación en la zona euro, gráficos

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- 8.00 horas. IPC en Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 10.00 horas. IPC en Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- 11.00 horas. IPC en Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

-- 16.00 horas. Desempleo en Colombia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto...

