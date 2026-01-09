Brasil.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 9 de enero

MADRID 9 Ene. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial Noviembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...
-- 13.00 horas. IPC de Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- 14.30 horas. Desempleo en Estados Unidos, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones en España, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es