MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 25 de noviembre, agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura:

SOCIEDAD

-- 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se celebrarán más de 40 marchas por todo el país .

-- 09.00 horas: En Madrid, la Biblioteca del Ateneo acoge la tercera edición de la lectura continuada de la obra de 'Charles Darwin, El origen de las especies', los días 25 y 26 de noviembre, desde las 9.30 y hasta las 21.00 horas (C/ Prado, 21).

-- 09.30 horas: En Madrid, Executive Forum organiza un desayuno informativo con el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. Inhala Hotel Garden (C/ San Bernardo, 1).

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada sobre 'El Futuro Conectado de España: Innovación, Regulación y Salud' de DigitalES y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (C/ Poeta Joan Maragall, 41).

-- 09.30 horas: En Madrid, la Asociación de Periodistas Europeos celebra 'Periodismo: quién define, manda'. Larra - Laboratorio de Periodismo (C/ Larra, 14).

-- 10.00 horas: En Madrid, Coca-Cola y la Fundación Grandes Amigos presentan su alianza de cara a la Navidad. Hotel Only You de Atocha (P.º de la Infanta Isabel, 13).

-- 10.00 horas: En Madrid, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, preside los reconocimientos que concede la Guardia Civil por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dirección General de la Guardia Civil (C/ Guzmán el Bueno, 110) .

-- 11.00 horas: En Madrid, mesa redonda con representantes de la Administración y compañías como Unilever, Nestlé y Suntory Beverage & Food Spain y expertos en sostenibilidad hídrica. Teatro Calderón (C/ Atocha, 18).

-- 11.30 horas: En Sevilla, Facua presenta un estudio comparativo sobre los precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades y Ceuta y Melilla (C/ Bécquer 25) y por streaming en su canal de 'YouTube'.

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación del caso Moda re- de la Cátedra IE de Emprendimiento Social e Inversión de Impacto. Torre IE (Pº Castellana 259E).

-- 13.00 horas: En Madrid, presentación del Anuario de la Comunicación 2025 de Dircom. Auditorio de la Universidad CEU San Pablo (C/ Julián Romea, 23).

-- 13.00 horas: En Madrid, el Congreso celebra el 25N con un acto presidido por Francina Armengol, que consistirá en un coloquio en el Salón de Pasos Perdidos entre la jueza especializada en violencia de género, Cira García, y la referente en la lucha contra la violencia de género, Nevenka Fernández, moderado por la periodista de eldiario.es, Ana Requena. Intervinientes y público asistente acudirán a las 13.50 horas a la escalinata de los leones para la lectura de nombres y encendido de velas por cada mujer asesinada por violencia de género en este año (asisten varios ministros) (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura la jornada 'Reprogramando el juego: lo que no vemos al jugar', de Injuve. Facultad de Ciencias de la Información de la UCM (Av. Complutense, 3).

-- 18.00 horas: En Madrid, atención a medios de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la secretaria de Organización y acción electoral del PSOE, Rebeca Torró, por la manifestación del 25N (Gran Vía con C/ Alcalá).

-- 18.35 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, y diputados participan en la manifestación del 25N y ofrecen declaraciones a medios (C/ Alameda).

-- 18.45 horas: En Madrid, canutazo previo a la manifestación del 25N que organizan el Foro Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid (Gran Vía, 1 - finaliza en Plaza de España).

-- 18.50 horas: En Madrid, atención a medios para la manifestación del 25N (C/ Alameda). Tras el canutazo, declaraciones de las voceras (Finalizará en Jacinto Benavente).

-- 19.00 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios, por la manifestación del 25N (Pancarta de Podemos).

-- 19.00 horas: En Madrid, la Fundación EducAcción presenta su nuevo ensayo 'El fin de la educación tal y como la conocemos'. Fundación Ortega-Marañón (C/ de Fortuny, 53).

-- 19.30 horas: En Madrid, presentación del libro 'De madres a hijas. Recetas para no olvidar' (Hércules Eds.). Casa de Galicia (C/ de Casado del Alisal, 8).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, V Jornada sobre Violencia de Género y Mujer con Trastorno Mental Grave: 'Mujeres en los márgenes', de la Fundación Hospitalarias Arturo Soria por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15).

-- 09.30 horas: En Madrid, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) presenta su nuevo Protocolo de Actuación en Situaciones de Vulnerabilidad por Enfermedad Crónica o Grave. Sede de Aon (C/ Velázquez, 86).

-- 10.00 horas: En Madrid, desayuno informativo del Hospital Niño Jesús para presentar tres nuevos proyectos de investigación sobre leucemia infantil que suponen un "cambio de paradigma" en la investigación de esta enfermedad, en el centro sanitario (Avda. Menéndez Pelayo, 65).

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada 'Inteligencia artificial y cambio de paradigma en el sector salud', organizada por el IDIS. Campus de Posgrado de la Universidad Camilo José Cela (C/ de Almagro, 5).

-- 10.30 horas: Jornada de presentación del informe 'Sector de diagnóstico in vitro: presente y perspectivas de futuro', organizada por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Hospital Universitario La Paz (Pº de la Castellana, 261).

-- 10.30 horas: En Madrid, Encuentro Informativo de Europa Press 'Deporte y cáncer de próstata', en el GO Fit Vallehermoso (Av. de Filipinas, 7).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://youtube.com/live/pz3yw3NXRoY?feature=share .

-- 13.00 horas: En Madrid, webinar 'Aspectos éticos en la atención del paciente con demencia', organizado por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

NOTA: Registro para seguirlo por streaming: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQyRgr5oCUletMfl72... .

-- 13.30 horas: En Madrid, Leo Pharma presenta el lanzamiento en España de 'Anzupgo' (delgocitinib) para el tratamiento de adultos con eccema crónico de manos grave (ECM grave). Espacio Bloke (C/ de Cedaceros, 11).

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Reina Sofía presenta la exposición temporal 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña', que se podrá visitar del 26 de noviembre de 2025 al 20 de abril de 2026. Cine del Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini (C/ Santa Isabel, 52).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Centro Dramático Nacional estrena 'Zum. Crecerá un jardín', una obra que reivindica recuperar las plazas y que haya más flores. Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el balance del primer año de funcionamiento de la Unidad de Atención contra las violencias machistas en el sector cultural, en la sede de la Academia de Cine (C/ Zurbano, 3). A las 13.30 horas, se reúne con la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (C. de Sta. Isabel, 52).

-- 19.30 horas: En Madrid, el artista Barry B da el segundo de sus tres conciertos en La Riviera para presentar su EP 'Infancia mal calibrada' (P.º Bajo de la Virgen del Puerto, s/n).