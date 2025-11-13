Brasil.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 14 de noviembre (1)

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 14 de noviembre en Europa Press, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 01.00 horas: En Nueva York, la Reina Doña Sofía participa en el concierto 'Viaje al nuevo mundo' de la Orquesta de la Escuila Superior de Música Reina Sofía. Carnegie Hall (57th Street and, 7th Ave).

-- 10.30 horas: En Cascais (Portugal), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica; previamente (10.15 horas), atiende a los medios. A las 11.00 horas, asiste a la Conferencia Ministerial EU-MENA entre la Unión Europea y los países de Oriente Medio y el Norte de África. A las 14.30 horas, se reúne con el ministro del Interior del Reino Hachemita de Jordania, Mazim Abdelah Hilal Al Farayeh.

-- 08.40 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Hoy por Hoy Canarias', de 'Cadena SER Canarias'; y a las 9.40 horas, en el programa 'Buenos Días Canarias', de la 'Televisión Canaria'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, entre otros asuntos de su Departamento. Congreso (Plaza de las Cortes, 1).

-- 09.05 horas: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es entrevistado en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 12.00 horas: En Alcorcón (Madrid), el secretario general del PP, Miguel Tellado, realiza declaraciones junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y el portavoz del PP de Alcorcón, Roberto Marín Vergara. Sede PP Alcorcón ( Entrada por Calle Sierra de la Estrella, 24, Pl. Sierra de la Pedriza, 6, posterior).

-- 12.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, atiende a los medios (C/ Blasco de Garay, 69).

-- 12.00 horas: En Torrejón de Ardoz (Madrid), la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside los actos de conmemoración de las 200.000 horas vuelo y de toma de posesión y de relevo del mando del Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio; y a las 12.45 horas, inaugura la Sala Histórica del Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio. Base Aérea de Torrejón de Ardoz: a las 19.30 horas, copresenta el libro de la escritora Julia Navarro, 'Cuando ellos se van'. Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao (Pl. del Callao, 2).

-- 13.20 horas: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'Al Rojo Vivo', de 'laSexta'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Comisión de Justicia. Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, entre otros asuntos. Sala Prim.

-- 10.00 horas: Jornada de presentación de resultados del proyecto de Horizonte Europa UNTWIST, a solicitud de UNTWIST. Sala Cánovas.

-- 10.00 horas: Jornada Presentación de los resultados del Proyecto Piloto de Ciencias del Comportamiento aplicadas a las políticas públicas, de la segunda fase del proyecto Imagina de España Mejor, a petición de Alberto Catalán Higueras, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Sala Constitucional.

-- 10.30 horas: Jornada Muévete por las enfermedades neuromusculares, a solicitud de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM). Sala Ernest Lluch.

-- 11.30 horas: Conferencia 50 aniversario 'Acuerdos de Madrid, por los que se entrega el Sahara', a solicitud de la diputada Ione Belarra Urteaga, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Cultura. Se celebra por videoconferencia.

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Manresa (Plaça Major, 1). A las 11.00 horas, interviene en el acto de inauguración de la planta de producción de autobuses de Masats, en San Salvador de Guardiola; a su llegada (10.30 horas), atiende a los medios; polígono Salelles (C/ Mestre Alapont, s/n). A las 20.00 horas, asiste a las tertulias Hispano-Británicas de la Generalitat de Catalunya; Palau de la Generalitat (Pl. de Sant Jaume, 4).

-- 09.30 horas: En Sevilla, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con Asociaciones de Mujeres, en el Barrio de Torreblanca. A las 11.15 horas, se reúne con mujeres víctimas de violencia de género, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Plaza de España, s/n). A las 13.30 horas, se reúne con representantes de asociaciones de mujeres empresarias, en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla (Av. de Menéndez Pelayo, 32).

-- 10.15 horas: En Murcia, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas y el eurodiputado Marcos Ros Sempere participan al Foro Europeo sobre Vivienda Asequible. Sala de Juntas del Edificio de la Convalecencia de la Universidad de Murcia - 3º Planta (Paseo del Teniente Flomesta, 5).

-- 10.30 horas: En A Coruña, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita el Centro Integrado de Formación Profesional y Centro de Referencia Nacional 'Universidade Laboral' (Rúa Salvador Allende, s/n).

-- 10.30 horas: En Picanya (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita el municipio para recorrer algunas zonas afectadas por la dana. A su llegada, atiende a los medios.

-- 12.30 horas: En León, la portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, atiende a los medios de comunicación. Estación FEVE (Av. del Padre Isla).

-- 12.30 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inaugura la XIX Feria Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME). Asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sede de la Diputación Provincial de Sevilla (Av. de Menéndez Pelayo, 32).

NOTA: Previamente (12.00 horas), atiende a los medios.

-- 13.00 horas: En Ceuta, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, interviene ante los medios junto al presidente de Ceuta y del PP local, Juan Jesús Vivas, tras sus reuniones con entidades de infancia y con sindicatos y colegios profesionales del sector sanitario. Sede del PP de Ceuta (C. Teniente Arrabal, 4).

-- 17.00 horas: En Gallarta (Bizkaia), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita el Centro Martin Etxea (Santa Juliana 4-5).

-- 17.00 horas: En Lleida, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene en un acto sectorial sobre inmigración junto al líder de la oposición en el Ayuntamiento de la localidad, Xavier Palau. La Casa dels Gegants - Regidoria de Cultura (Av/ Blondel, 64, Pati de les Comèdies).

-- 19.00 horas: En A Coruña, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de participar en la clausura de la 'XXXIX Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria'. Palacio de Congresos (Muelle de Transatlánticos).