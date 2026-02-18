(AMP) Carrefour abrirá más de 750 nuevas tiendas en España hasta 2030

Archivo - Logo de Carrefour. - CARREFOUR - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carrefour prevé la apertura de más de 750 nuevas tiendas en España para 2030, en el marco de la nueva estrategia del gigante francés de la distribución, que pretende concentrarse en los tres países clave para su negocio: Francia, España y Brasil.

De este modo, el grupo galo buscará un aumento constante de la cuota de mercado en sus países clave, con un objetivo del 25% en Francia y del 20% en Brasil para 2030, así como "el fortalecimiento de la segunda posición en el mercado español".

En su nuevo plan estratégico "Carrefour 2030", presentado este miércoles, la compañía francesa ha indicado su intención de acelerar el crecimiento y la creación de valor, "con un perímetro definido centrado en sus tres países principales", donde ostenta un sólido liderazgo y un importante potencial de creación de valor, mientras que dará prioridad a la gestión dinámica de activos en las otras geografías (Bélgica, Polonia y Argentina).

Carrefour seguirá trabajando para mejorar el rendimiento operativo en estas regiones, manteniendo abiertas todas las opciones estratégicas, desde el crecimiento hasta la monetización total o parcial, bajo la prioridad de maximizar la creación de valor.

La estrategia para 2030 de la multinacional se sustenta en tres prioridades estratégicas: ganar la batalla de clientes y productos a través del precio, los alimentos frescos, el Club y las marcas blancas; consolidar el crecimiento de las tiendas mediante la expansión estratégica y la franquicia; y acelerar el rendimiento mediante la inteligencia artificial, la tecnología y los datos

En este sentido, Carrefour apostará por la expansión de formatos de crecimiento, incluyendo la apertura de nuevas tiendas de conveniencia en Europa, con un objetivo de más de 1.000 tiendas para 2030 en Francia y la aceleración del ritmo de aperturas en España, con más de 750 tiendas para 2030, lo que eleva la aspiración del grupo a una red total de 7.500 tiendas en la zona Francia/España.

Según ha explicado la compañía de distribución, esta expansión incluirá, en particular, oportunidades de Travel Retail (estaciones de tren, aeropuertos), que considera un motor de crecimiento de alto potencial.

En cuanto a los supermercados, Carrefour prevé un impulso de la expansión de Market en Francia con 50 nuevas tiendas para 2030 mediante nuevas aperturas o la conversión de enseñas externas, mientras que en Brasil continuará la expansión prevista del formato Cash & Carry con más de 70 aperturas para 2030, alcanzando así las 455 tiendas.

"Carrefour adopta hoy un nuevo y ambicioso plan estratégico, centrado radicalmente en el crecimiento y la mejora de la rentabilidad", ha señalado Alexandre Bompard, presidente y consejero delegado de Carrefour.

METAS FINANCIERAS.

Al mismo tiempo, Carrefour ha definido una serie de hitos financieros en el proceso de construcción de un modelo de crecimiento más rentable y con mayor generación de flujo de caja, respaldado por una disciplina de asignación de capital rigurosa y generadora de valor.

De este modo, el grupo aspira a aumentar sus ingresos operativos recurrentes cada año y se ha fijado como objetivo un margen operativo del 3,2% en 2028 y del 3,5% para 2030.

Asimismo, ha anunciado un plan de ahorro de costes de 1.000 millones de euros al año durante la vigencia del plan, que combina las ganancias en compras comerciales (incluida la contribución de Concordis), la simplificación de las sedes centrales y la productividad impulsada por la IA.

Por otro lado, Carrefour ha confirmado su ambición de generar un sólido flujo de caja, con un objetivo de 5.000 millones de euros de flujo de caja libre neto acumulado durante el período 2026-2028, con un crecimiento constante del flujo de caja libre neto cada año.

En cuanto a inversiones, el presupuesto anual de inversión (Capex) se establecerá en 1.800 millones de euros al inicio del plan y aumentará de forma constante hasta alcanzar los 2.000 millones de euros al final del mismo. Estas inversiones se centrarán principalmente en la experiencia del cliente, en particular mediante la modernización de la red de tiendas, la expansión (especialmente en Brasil), proyectos de descarbonización e innovación en IA, tecnología y datos.

DIGITALIZACIÓN E IA.

En este sentido, la compañía francesa ha anunciado una colaboración con Vusion para la digitalización de tiendas, con una inversión de más de 150 millones de euros durante la vigencia del plan, que permitirá implementar etiquetas electrónicas, rieles conectados y cámaras en todos los hipermercados y supermercados de Francia.

Además, Carrefour se convertirá en el primer minorista de alimentos en Europa en unirse al protocolo "Universal Commerce" de Google, lo que permitirá a los clientes hacer sus compras de alimentos directamente a través de agentes de IA (Gemini), simplificando radicalmente el recorrido del cliente.