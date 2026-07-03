Archivo - El senador ultraderechista brasileño Flavio Bolsonaro en la conferencia conservadora estadounidense CPAC en Texas, EEUU - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

Propone que Brasil "se libere de las ataduras" del bloque comercial Mercosur para reforzar el comercio bilateral con EEUU

Pide a la Casa Blanca que aplace la imposición de un arancel del 25% hasta después de las elecciones, lo que Lula tacha de "acto de traición a la patria"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador y precandidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro ha enviado al Gobierno de Estados Unidos un documento que ofrece a la Administración de Donald Trump ventajas comerciales, como una reducción de impuestos a compañías de tarjetas de crédito y un compromiso de que el sistema de pago Pix no se vincule a otros "no occidentales".

La oficina del hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha enviado a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) un dossier en el que defiende el sistema de pagos electrónicos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, como un hito del gobierno de su padre, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'.

Al tiempo, ha rechazado que el citado sistema cree un conflicto de intereses, como ha anotado la Administración Trump, comparando Pix con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

En esta coyuntura, Flávio Bolsonaro ha planteado un "compromiso legislativo" para que Pix no se vincule a sistemas de pago transfronterizos "no occidentales", aludiendo así a China. Actualmente, el sistema de pagos instantáneos no gestiona transferencias internacionales, y el documento no aclara cómo funcionaría este veto a los sistemas extranjeros.

Asimismo, ha propuesto reducir la "carga regulatoria y fiscal" sobre las tarjetas de crédito, un mercado dominado por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard, alegando que tal carga "frena la competencia en lugar de fomentarla". "Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico", alega el documento en cuestión.

La Casa Blanca ha emitido quejas en múltiples ocasiones sobre Pix, alegando que perjudica injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple, una premisa que constituyó una de los argumentos para sustentar la investigación comercial de Washington contra Brasilia.

De hecho, fruto de esas pesquisas de la oficina del USTR, el Departamento de Comercio propuso un incremento adicional del 25% a los aranceles sobre las exportaciones brasileñas como represalia a las supuestas dificultades que el Gobierno de Lula plantea al comercio, así como por otras cuestiones como la deforestación ilegal, la piratería o la corrupción.

A esta medida también apela el documento enviado a Washington por la oficina de Flávio Bolsonaro, que argumenta que aplicar el nuevo gravamen es un error político que dará una "victoria política" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que el senador ultraderechista aspira a enfrentarse en las elecciones que se celebrarán este año. Por ello, ha pedido a la Casa Blanca que postergue esta decisión hasta, al menos, después de los comicios.

PROPONE QUE BRASIL "SE LIBERE DE LAS ATADURAS" DE MERCOSUR

Por otra parte, el senador ultraderechista ha propuesto una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre ambos países.

En este sentido, ha planteado la posibilidad de que Brasil "se libere de las ataduras" de Mercosur, ante las restricciones del bloque comercial sobre las negociaciones bilaterales.

Flávio reedita así una estrategia ya impulsada anteriormente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, y se conforma como heredero de la crítica retórica de su padre, Jair Bolsonaro, quien también impulsó durante su mandato (2019-2023) una agenda contraria a la de la alianza.

LULA DENUNCIA "OTRO ACTO DE TRAICIÓN A LA PATRIA" DE LOS BOLSONARO

En respuesta a las propuestas del precandidato a las elecciones presidenciales, el presidente Lula ha tachado de "inaceptable que la familia Bolsonaro, con su sumisión a intereses extranjeros, pretenda someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", como, ha asegurado, "queda patente en el documento enviado hoy por uno de sus miembros al Gobierno estadounidense", evitando nombrar a su posible rival electoral.

En una publicación en redes, el mandatario izquierdista ha criticado que "abogar por el fin del Mercosur, el bloque económico más importante de Latinoamérica, que acaba de firmar un acuerdo histórico con la Unión Europea, es otro ataque a los intereses del pueblo brasileño".

"Por si fuera poco, pretenden entregar Pix a intereses extranjeros. No lo conseguirán. Pix es un logro brasileño y no lo abandonaremos", ha rebatido en cuanto al sistema de pagos instantáneos.

Con todo, ha sido la petición de Bolsonaro sobre el aplazamiento del conocido como 'tarifazo' estadounidense hasta después de las elecciones brasileñas lo que más ha centrado la respuesta de Lula, que ha tachado tal solicitud de "otro acto de traición a la patria".

"Nunca ha habido ni hay justificación alguna para los aumentos arancelarios, ni ahora ni en el futuro", ha espetado, antes de agregar que "lo más absurdo es saber que todo esto fue impulsado por la propia familia Bolsonaro, que defendió públicamente el aumento de aranceles contra los productos brasileños".

El jefe del Palacio del Planalto ya acusó a inicios de junio a los hijos del expresidente Jair Bolsonaro de ser responsables de la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles del 25% a las exportaciones del país, calificándolos ya entonces como "traidores a la patria".

Lula respondía así a la visita que Eduardo y Flávio Bolsonaro realizaron a finales de mayo a la Casa Blanca, cuando también pidieron a Trump que los dos mayores grupos criminales de Brasil --el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho-- fueran catalogados como terroristas, tal y como se confirmó poco después.