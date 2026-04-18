(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 18 de abril

Vídeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 18 de abril

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 18 de abril de 2025:

1.-09.00 horas: Sigue el Global Progressive Mobilisation con el ministro de Hacienda Arcadi España, el de Transformación Digital Óscar López y la consellera de Derechos Sociales Mònica Martínez Bravo en sala Arendt; la ministra de Inclusión Elma Saiz, el expresidente de Colombia Ernesto Silva y la presidenta del Congreso Francina Armengol en sala Kahlo, y el ministro de Presidencia Félix Bolaños en sala Lluch. A las 10 la vicepresidenta de la CE Teresa Ribera en sala Lluch. A las 11 la ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen, el de Exteriores José Manuel Albares y el presidente del Cidob Josep Borrell en sala Arendt; la vicepresidenta de la CE Teresa Ribera en sala Lindh, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo y el ministro de Finanzas de Brasil Dario Carnevalli en sala Lluch. A las 12 el alcalde de Barcelona Jaume Collboni en sala Lluch. A las 13.30 sesión plenaria con el presidente Pedro Sánchez, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de la Generalitat Salvador Illa (L'Hospitalet de Llobregat. Fira de Barcelona Gran Via. Hall 8).

2.-10.00 horas: En Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la IV Reunión 'En Defensa de la Democracia', en Fira Barcelona. Previamente, saluda a los jefes de delegación y participa en la foto de familia.. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Av. Reina Maria Cristina, s/n).

3.-10.00 horas: En Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la IV Reunión 'En Defensa de la Democracia', en Fira Barcelona. Previamente, saluda a los jefes de delegación y participa en la foto de familia.. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Av. Reina Maria Cristina, s/n).

4.-10.30 horas: En Barcelona, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Aurore Lalucq. A las 11.00 horas, interviene en el panel 'Reclaiming the Economy: Green Industrial Policy Beyond Neoliberalism', organizado por GPF.

5.-10.30 horas: En Barcelona, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios (C/ L'Alumini s/n).

6.-11.20 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios.

7.-11.30 horas: En Zaragoza, el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, participan en la ceremonia de entrega de premios de la EuroLeague Women 2025-2026, que se desarrolla en la capital aragonesa con motivo de la celebración de la Final Six. La llegada está prevista a las 11.30 horas, y el comienzo del acto, a las 12.00 horas, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. Paseo de María Agustín, 36.

8.-11.50 horas: En Sevilla, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios antes de la marcha a la base de Morón. Cruce de la nena (intersección de las carreteras A360 y SE5203).

9.-12.00 horas: En Medina del Campo (Valladolid), el actor Javier Cámara Borja Suárez inaugura la Exposición 'EL PLACER DE MIRAR' (Casa de Cultura. Sala Luis Vélez).

10.-12.30 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios desde el atril en el acto homenaje del Colegio de Enfermería de Cádiz, que comenzará a las 10,55 horas. En los Museos de la Atalaya.

11.-13.00 horas: Imágenes de la Fan Zone del Atlético de Madrid en Madrid.

12.-13.00 horas: Imágenes de la Fan Zone de la Real Sociedad en Donostia.

13.-13.00 horas: Sevilla se llena de aficionados del Atlético y la Real Sociedad por la final de Copa.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv