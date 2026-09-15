El banco brasileño Itaú centralizará en Luxemburgo sus operaciones europeas de banca corporativa e inversión

Archivo - Logo del banco brasileño Itaú Unibanco. - ITAÚ - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Itaú, uno de las principales bancos privados de Brasil, trasladará de Londres a Luxemburgo algunos de sus cargos con el objetivo de centralizar en esta última ciudad sus operaciones europeas de banca corporativa y de inversión.

Según ha informado la agencia de noticias Bloomberg, la unidad británica de Itaú, una filial en Portugal y un banco privado suizo se fusionarán en una sola entidad conjunta. No obstante, dichos emplazamientos seguirán operativos, aunque las oficinas de Reino Unido pasarán a centrarse en los mercados internacionales.

La empresa prevé que la consolidación concluya a finales de 2027 una vez recabe todas las autorizaciones regulatorias pertinentes. Itaú Europe, la entidad con sede en Luxemburgo, tendrá a Thomas Campion como consejero delegado.

El responsable de Itaú para la división de banca mayorista, Flávio Souza, ha explicado que la iniciativa responde a motivos geopolíticos, como el Brexit, así como al deseo de unir la banca mayorista con los mercados globales.

La nueva configuración reunirá activos bajo gestión por valor de 51.000 millones de dólares (44.194 millones de euros) y arrojará una cartera de crédito de 7.000 millones de dólares (6.066 millones de euros).